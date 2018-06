Qualità&accoglienza: Confimpresa chiede un tavolo di concertazione

AGRIGENTO. Confimpresa Euromed ha inviato al sindaco Calogero Firetto, al presidente del Consiglio del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Bernardo Campo ed a Samuela Scelfo amministratore delegato della società TUA, la richiesta volta a promuovere un tavolo di concertazione diretto alla realizzazione di un servizio navetta Shuttle e un itinerario culturale e d’intrattenimento con il seguente tema: “QUALITA&ACCOGLIENZA”.

“Un servizio che rappresenta una significativa occasione per affrontare temi antichi e irrisolti ma di grande attualità – spiega Alessio Lattuca responsabile di Confimpresa Euromed -, per contribuire ad accendere i riflettori sullo sviluppo socio economico della Città. Le tematiche sono connesse alla valorizzazione e alla fruizione dell’enorme giacimento culturale, per il loro corretto utilizzo e per assicurare al teritorio un organico sviluppo occupazionale attraverso il turismo. Il progetto interessa attività economiche presenti nel centro storico della Città di Agrigento, nell’ottica di coinvolgimento di fattori quali la rivitalizzazione qualitativa e commerciale della Città dei Templi. È una occasione formidabile, di marketing turistico per orientare, seppure parzialmente, i numerosi turisti (800 mila?) presenti nella Valle dei Templi, a visitare la Città e, in definitiva, poter costituire correlazioni culturali e rivitalizzazione economico – finanziaria del principale asse urbano cittadino. Risulta, davvero, paradossale che a pochi metri dal centro siano quotidianamente presenti migliaia di turisti (di passaggio) e che non esista una politica di marketing e una strategia dirette a invitarli, coinvolgerli in città. L’offerta di beni culturali, la qualità dell’ambiente ed il clima potrebbero attrarre un numero straordinario di viaggiatori. Purtroppo non è così. La morsa della crisi economica si fa sentire, ma non può giustificare l’evidente calo di presenze che, più di altri, registrano quotidianamente i pubblici esercizi, i ristoranti, le pizzerie, le attività commerciali. Chi ha responsabilità politica ha il dovere di prestare la massima attenzione a un settore importante qual è il turismo. Definire l’azione amministrativa in funzione di nuovi e funzionali servizi al settore e, soprattutto progettare e realizzare strutture che aprano nuovi scenari sia in termini occupazionali che in termini di qualità a partire dalla programmazione urbanistica in generale e della costa in particolare.

E, intanto, tentare di rimuovere le evidenti difficoltà di mobilità dei turisti e degli ospiti della città derivanti, prevalentemente: – dalla mancanza di una mirata programmazione e di un piano di marketing turistico; – dalla dispersiva collocazione degli alberghi; – dalla carenza di servizi di collegamento con il centro storico, che rendono poco ospitale la città. Il progetto “QUALITA&ACCOGLIENZA” che potrebbe – intanto – concorrere per attenuare le criticità e migliorare la qualità dei servizi, prevede: – il Servizio navetta – Shuttle a cura della TUA e della Città di Agrigento, con l’obiettivo di migliorare la mobilità, la fruizione della Città attraverso un percorso culturale (compresa la degustazione prodotti tipici) e il collegamento tra posto di ristoro – Valle dei Templi e il Centro storico della città; – la realizzazione di servizi a cura di Confimpresa Euromed, per la promozione del Centro Storico collegandolo alla Valle dei Templi, per consentire ai visitatori la corretta fruizione dei beni storici e monumentali: 1-Attivazione di un numero dedicato; 2 – Messa in rete sul portale Confimpresa Euromed di pagine dedicate: “Agrigentoaccoglie” contenenti una dettagliata analisi dei servizi offerti ai visitatori: presentazione della città, eventi, movida, servizi di accoglienza, ospitalità, alberghi, b&b, case vancanza, ristorazione, intrattenimento e sport, attività promozionali e culturali, vetrina dei prodotti locali. 3 – CARD: “Qualità&Accoglienza” (protocollo tra Confimpresa Euromed, la Città di agrigento e il Parco Archeologico), che sarà diffusa tra tutti gli alberghi, agenzie di viaggio, esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, Enti con apposite schede per raccogliere il livello di gradimento;4 – Comunicazione: locandine, pieghevoli, inviti, workshop, seminari, news.

