Puntuale il Mandorlo in fiore, Agrigento fiorisce ancora

Si rinnova il “miracolo” della natura alla Valle dei Templi di Agrigento. Puntuali come ogni anno sono sbocciati i primi fiori di mandorlo che nelle prossime settimane coloreranno la Valle di bianco. In molti hanno già postato i loro scatti sui social. Un rituale che ogni anno annuncia il precoce arrivo della primavere che ad Agrigento culmina con la festa del Mandorlo in Fiore. Una sorta di primavera anticipata che annuncia l’arrivo della bella stagione. Mentre nel resto d’Italia si patisce freddo, ghiaccio e neve, ad Agrigento il clima di tutt’altro tenore.