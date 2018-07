AGRIGENTO. Proseguono le attività di informazione e divulgazione del “Tartaworld”, programma previsto dal progetto Life “Tartalife -Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale” finanziato dall’Unione Europea e che vede tra i suoi partner anche il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Dedicato sopratutto a bambini e ragazzi, ma con un occhio di riguardo anche per gli adulti, il Tartaworld sta riscuotendo un notevole successo tra i turisti e i residenti locali grazie anche alla varietà delle attività di animazione e divulgazione e dei gadget distribuiti per informare e sensibilizzare sui problemi di conservazione della Tartaruga marina Caretta caretta, e in genere dell’ambiente marino.

Il mese di luglio prevede ancora diversi appuntamenti a partire da domani 19 luglio a Realmonte al Lido Maraja-Maiata, quindi a San Leone il 20 all’Aqua Selz, il 24 all’Holiday’s Park, il 26 al lido Havana-Borgo Santulì, il 27 al Bella Vista e il 31 a La Rotta (animatori: Davide Lentini e Francesco Caramanno). Sul versante occidentale, appuntamento con le animatrici Veronica Gallo e Luisa Majetta il 21 sulla spiaggia di Eraclea Minoa, quindi il 22 a Sciacca (San Marco, stabilimento Aloha), il 25 in contrada Foggia, il 29 a Menfi (Lido Fiori), il 29 nuovamente a Sciacca a Timpi Russi/Lumia e il 31 a San Marco (lidi Coco Loco e Aloha).

Ultima modifica: 18 luglio 2018