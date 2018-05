Prorogato il termine per il rilascio di undici autorizzazioni noleggio con conducente

AGRIGENTO. L’amministrazione comunale informa che il termine di presentazione delle domande del bando pubblico per l’assegnazione di undici autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente mediante autovettura fino ad un massimo di nove posti e di cinque mediante auto carrozzette è stato prorogato al prossimo 28 maggio.

Entro le ore 12 della citata data, gli interessati a pena di esclusione, dovranno presentare la domanda di partecipazione all’ufficio protocollo del Comune sito in piazza Pirandello. La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato. Per ulteriori informazioni sul bando di gara e lo schema di domanda, gli interessati possono rivolgersi allo sportello unico attività produttive sito in Villaseta o nella sede secondaria di piazza Gallo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,45 alle ore 12,30.

Inoltre il bando e la richiesta sono disponibili sulla pagina iniziale del sito ufficiale del comune all’indirizzo www.comunediagrigento.it e all’albo pretorio on line alla voce – amministrazione trasparente – sezione bandi di gara. E’ inoltre disponibile il seguente recapito telefonico: 0922/590917.

Ultima modifica: 4 maggio 2018