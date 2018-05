Pronti per il “Giro d’Italia”, Battaglia : ad Agrigento tappa a chilometri 0

Il sogno rosa torna nella città dei templi. Agrigento si prepara ad accogliere il 101° Giro d’Italia 2018. IDa Piazza Vittorio Emanuele mercoledì 9 maggio si parte per l’Agrigento – Santa Ninfa. In tutto 153 chilometri di un percorso pianeggiante, passando dalla Valle dei templi e proseguendo lungo la costa. In provincia di Agrigento toccherà, sia pure sfiorandole, Porto Empedocle, Siculiana e Montallegro ed attraverserà Sciacca. Per il capoluogo sarà festa grande. Per l’occasione le scuole saranno chiuse. Il sindaco Lillo Firetto ha voluto invitare la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione tornata in città dopo una pausa lunghissima. Era il 15 maggio del 1999 quando si correva l’Agrigento – Modica. Anche allora una tappa di partenza. In città già dalla sera prima alloggeranno i componenti di ben 22 formazioni, ciascuna composta da 8 ciclisti. Al Viale della Vittoria sosteranno le oltre 147 ammiraglie, più tutte le auto della logistica ed i mezzi della RAI che trasmetteranno in diretta la manifestazione.

“Quella di Agrigento – ha spiegato l’Assessore Gabriella Battaglia – sarà una tappa a chilometro zero, l’occasione – ha aggiunto – sarà anche quella di promuovere la raccolta differenziata. In tutte le 18 tappe italiane saranno allestite delle isole ecologiche con ben 15 mastelli da 120 e 240 litri. Un modo per sensibilizzare ed educare i cittadini”.

Sulle strade siciliane si rivedrà Francesco Moser, che proprio ad Agrigento aveva indossato la maglia rosa nella tappa “Taormina – Agrigento” del 22 maggio del 1982. A tagliare il traguardo in quella circostanza, era stato Moreno Argentin, l’indomani sempre dalla città dei templi partiva l’Agrigento – Palermo, 9^ tappa del 65° Giro d’Italia. Podio e traguardo erano stati allestiti al Viale della Vittoria, mentre anche allora si partiva dalla centralissima e più ampia Piazza Vittorio Emanuele. Agrigento e il ciclismo è un amore che dura da anni. Non a caso la città nel 1994 fu scelta pure per ospitare i “Mondiali di Ciclismo”.

Ultima modifica: 5 maggio 2018