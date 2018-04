Programma riqualificazione centro storico di Agrigento

Agrigento – L’Amministrazione Comunale è pronta a dare attuazione concreta al programma di riqualificazione del centro storico di Agrigento attraverso la piena disponibilità dei finanziamenti per il rifacimento delle facciate degli edifici del centro storico di Girgenti. “Sono state inviate le comunicazioni ai richiedenti ammessi per l’utilizzo concreto delle somme – dichiara Elisa Virone, vice sindaco con delega all’Urbanistica – e sono dunque per la prima volta utilizzabili le risorse messe a disposizione dalla Regione per il nostro centro storico con la Legge per Agrigento che, sino ad oggi, non sono mai state utilizzate a beneficio del nostro territorio. Si tratta dei cinquecentomila euro dalla Regione e di altri 500 mila che sono stati ricavati dal progetto Girgenti per le medesime finalità”.

“Questa misura – continua il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto – assieme ai prossimi cantieri in avvio del programma Girgenti, daranno un segnale concreto nella direzione del recupero del nostro centro storico”.

Ultima modifica: 4 aprile 2018