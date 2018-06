Ragione personali e non familiari: Biondi mette i puntini sulle i

AGRIGENTO. Con riferimento alla nota stampa diramata dal Comune di Agrigento sulle motivazioni delle mie dimissioni dalla carica di assessore comunale, tengo fermamente a precisare che esse sono avvenute per ragioni di ordine personale e non affatto, come ho letto, “per problemi di natura familiare”. E’ quanto ha voluto precisare l’ormai ex assessore all’Istruzione ed al Centro storico del Comune di Agrigento, Beniamino Biondi in riferimento alla nota che era stata diffusa oggi dall’ente.

QUESTO IL TESTO DEL COMUNICATO DEL COMUNE

Beniamino Biondi nelle ultime ore ha presentato la lettera di dimissioni nelle mani del sindaco per problemi di natura familiare. Al suo posto entra in Giunta il medico Antonino Amato, che rassegnate le dimissioni da consigliere comunale, questa mattina ha giurato quale nuovo componente della Giunta. La collaborazione di Beniamino Biondi in futuro è destinata a proseguire sui temi di carattere culturale e del centro storico. Il neo assessore Antonino Amato era stato eletto in Consiglio comunale nella lista “Agrigento cambia” .

Ultima modifica: 12 giugno 2018