Principato: Presto sarÃ  possibile edificare al cimitero di Bonamorone

AGRIGENTO. “Il 22 maggio scorso è stato richiesto al comune di Agrigento la pubblicazione all’albo pretorio del Decreto assessorile n. 7146 del 14/05/2018 e dei relativi allegati (cartografia regimi normativi e norme di attuazione) di modifica del piano paesaggistico della provincia di Agrigento relativa all’area cimiteriale di Bonamorone. Il Decreto in questione ha corretto l’errore presente nel Piano paesaggistico di Agrigento, in base al quale si vietava l’edificazione nel cimitero di Bonamorone, edificazione che era permessa sin dal 1971 dal Decreto Ministeriale 7 luglio 1971. Con questo Decreto, la Regione ha sanato un errore che di fatto risultava incomprensibile, oltre che in contrasto con norme vigenti”.

Angelo Principato torna ad occuparsi della questione del cimitero e lo fa con una nota stampa.

“Per la risoluzione del problema, pertanto – dice Principato – desidero ringraziare il dirigente ing. Antonio Fera, responsabile dell’Area paesaggistica, il dirigente dott. Michele Buffa di Palermo, responsabile del Servizio IV Pianificazione Paesaggistica dell’Assessorato regionale dei BB.CC. e dell’I.S., il Capo di gabinetto di diretta collaborazione con l’assessore, nonché l’assessore regionale dei BB.CC. e dell’I.S, dott. Sebastiano Tusa”.

Ultima modifica: 25 maggio 2018