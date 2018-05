Primo posto per i piccoli scrittori del “Rapisardi” al concorso letterario nazionale del “Centro Studi Monti Darmi”

Prestigiosi riconoscimenti per i ragazzi partecipanti al “Laboratorio di scrittura creativa”. Il gruppo “senior” ha, infatti, conquistato il primo gradino del podio nell’ambito del concorso letterario nazionale bandito dal “Centro Studi Monti Darmi”. Il gruppo “junior”, invece, ha ottenuto la “Menzione d’onore”.

“Sono orgogliosa di comunicare che i nostri alunni del progetto di scrittura creativa hanno vinto un importante premio, tra 93 scuole di tutta Italia, per dei racconti che hanno scritto. Complimenti a tutti”, ha commentato la dirigente Concetta Di Falco Mustazzella.

“Bravi! – ha detto l’esperto esterno del corso, lo scrittore Paolo Antonio Magrì, che nel percorso è stato coadiuvato dalla docente tutor Loredana Varisano -. Avete impreziosito il già ricco palmarès dell’I.c. ‘Rapisardi’ con un riconoscimento che dà il giusto risalto all’impegno formativo messo in campo quotidianamente dalle insegnanti con in testa la dirigente Concetta Di Falco Mustazzella. Un grazie particolare va ad Angelo Vangelista e ai suoi genitori che hanno affrontato un viaggio così lungo fino in Puglia per rappresentare la scuola e tutti i venti scrittori in erba del Rapisardi”, ha concluso Magrì.

I Senior, oltre al titolo ed alla coppa, hanno vinto anche una borsa di studio del valore di 600 euro. I Junior, oltre alla menzione speciale, un tablet.

I vincitori, in rigoroso ordine alfabetico del Gruppo Senior con il racconto “B602”, sono: Irene Calà, Calogero Frangiamone, Ilaria Giardina, Maria Grazia, Inglima ed Angelo Vangelista.

Per il Gruppo Junior con il racconto “Il fine giustifica i mezzi?”, sono: Emilie Alfano, Evelyn Cacciatore, Virginia Curto Pelle, Luca Cuscio, Aurora Cutaia, Miriam Frangiamone, Aurora La Scalia, Clelia Mazzola, Sofia Mazzola, Giulia Neagu, Mariacristina Pontillo, Flavia Rizzo, Flavia Roccaro e Sofia Villareale.

Ultima modifica: 1 giugno 2018