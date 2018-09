â€œPrima Passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi”

Grande soddisfazione per il successo, manifestato attraverso gli apprezzamenti e ancor di più per la numerosa partecipazione, della 1^ Passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi organizzata dal Lions Club Agrigento Host e il Leo Club Agrigento Host, collaborati dalle numerose associazioni operanti nel territorio Agrigentino (ABBA, ANDE, Club Nautico Punta Piccola, Club Rotary AG, CNA, Confcommercio, Consorzio Turistico della Valle dei Templi, Croce Rossa, FAI, Fidapa, Kiwanis Agrigento, Lega Navale, Legambiente, Lions Club Agrigento Chiaramonte, Lions Club Aragona Comitini Grotte Racalmuto “Zolfare”, Slow Food e Soroptimist Club di Agrigento ) che, accettando l’invito del Club Lions, hanno aderito e reso possibile una nuova e fattiva collaborazione. Così domenica 2 settembre hanno visto l’alba oltre 500 persone di ogni età e provenienti anche da varie parti della Sicilia come Palermo e Siracusa, tra cui Sebastiano Lo Monaco (Direttore artistico del Teatro Pirandello), nell’incantevole scenario ed immenso valore culturale della Valle, condividendo piacevoli momenti di sport e amicizia. L’evento, patrocinato dal Comune di Agrigento e dal Parco della Valle dei Templi, ha avuto inizio con il risveglio muscolare a cura degli istruttori della Master Fit Events, per proseguire con la passeggiata veloce all’interno del Parco Archeologico Patrimonio dell’UNESCO, concludendosi con un accenno ai benefici cardiovascolari prodotti dall’attività fisica appena eseguita e la colazione

biologica Slow Food.

La manifestazione, come afferma Achille Furioso socio e Presidente del comitato organizzativo del Lions Club Agrigento Host, ha raggiunto gli obiettivi prefissati, tra gli altri la sensibilizzazione alle buone pratiche per il benessere psicofisico e la fruizione dei beni culturali. E’ dunque il momento di porsi altre sfide, cercando di estendere la partecipazione al territorio regionale già a partire dalla II^ edizione, e con un maggiore coinvolgimento di turisti.

A tal proposito con il Presidente del Parco si è anche pensato di riproporre settimanalmente l’attività della passeggiata veloce. Sfide che potranno essere vinte lavorando sempre in sinergia con le istituzioni pubbliche e le diverse associazioni aderenti, che hanno contribuito al successo.

Il Presidente del Parco Bennardo Campo sostiene infatti che il Parco debba essere messo adisposizione della Città e concorda sull’idea di istituzionalizzare l’iniziativa ripetendola annualmente accennando, inoltre, l’importanza che hanno iniziative del genere per il turismo.

Lions Clubs International

AGRIGENTO HOST LIONS CLUB L’addetto alla comunicazione Giuseppe Taibi, Responsabile del FAI, afferma ancora il raggiungimento di 3 obiettivi

importanti, che vanno dalla sensibilizzazione al benessere fisico, all’ apertura della Valle e nella messa in rete delle diverse associazioni presenti.

L’Assessore del Comune di Agrigento Gerlando Riolo sostiene che queste lodevoli iniziative sono molto utili alla Città e che il Parco e la Città vanno messe in contatto. Infine, il futuro Governatore Distrettuale Lions Angelo Collura ha accolto con entusiasmo l’idea proposta dal Lions Club Agrigento Host di clonare la manifestazione in altri siti di pregio del territorio siciliano.

Ultima modifica: 3 settembre 2018