Prevenzione incidenti stradali, nuova operazione ad alto impatto in tutta Italia

Su disposizione del Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale dal 24 al 27 agosto si è svolta in tutta Italia un’operazione ad Alto Impatto rivolta al contrasto al mancato uso delle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta proprio a quest’ultimi, con la Campagna “Bimbi sicuri in auto”, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Salute, e le società ed associazioni scientifiche pediatriche. Nel 2017 in Italia, infatti, secondo i dati Istat 18 bambini nella fascia di età tra 0 e 9 anni hanno perso la vita mentre erano trasportati in auto. Anche la Polizia Stradale di Agrigento, con i Distaccamenti di Canicattì e Sciacca, ha partecipato all’operazione, accertando in 4 giorni ben 43 violazioni per art. 172 cds, sanzionando sia conducenti che passeggeri senza cinture, oltre ad un paio di genitori che non avevano provveduto a sistemare i propri figli a bordo del veicolo negli specifici sistemi di ritenuta. Durante lo specifico servizio sono state accertate nel complesso 78 infrazioni, ritirate 6 patenti di guida e 4 carte di circolazione, decurtati 212 punti-patente.

Ultima modifica: 28 agosto 2018