Prevenzione incendi a Licata: il commissario Volpes impone il regolamento

LICATA. Prevenire e contrastare il rischio di “Incendi boschivi e d’interfaccia”, relative alla stagione estiva a Licata. Uno dei primi atti del neo commissario straordinario Maria Elena Volpes, è stato quello di varare un regolamento che disciplina la materia.

Dieci gli articoli sulle modalità di esecuzione ed osservanza dell’ordinanza. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o gestori o a coloro che a qualsiasi titolo godono nel territorio comunale di aree di terreni incolti o in stato di abbandono, o di aree in precario stato manutentivo, ovvero di aree costituenti pertinenze di fabbricati, o anche sede di cantieri edili attivi e in corso di attivazione, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo d’incendio.

Inoltre di assicurare in queste aree, fino al 15 ottobre, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo. L’articolo procede elencando tutta una serie di altri obblighi, divieti ed adempimenti vari. Oltre alle modalità esecutive degli interventi ed agli ammonimenti, l’ordinanza prevede anche l’estensione degli obblighi, diffida, sanzioni, le possibilità di collaborazione dei cittadini con indicazione dei numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di avvistamenti di incendi, le modalità di collaborazione con gli uffici comunali. Tutto questo per rendere più accogliente la città.

Ultima modifica: 28 maggio 2018