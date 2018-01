Il Presidente del CUA ricevuto dal Sindaco di Agrigento

l Presidente del CUA ricevuto dal Sindaco Lillo Firetto Il neo Presidente del Consorzio Universitario, prof. Pietro Busetta , prima di insediarsi ufficialmente, ha voluto far visita in Comune, al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Nel corso dell’incontro il prof. Busetta ha illustrato le strategie che intende utilizzare per rilanciare il CUA. “Occorrerà puntare al potenziamento delle facoltà generaliste – ha indicato il sindaco Lillo Firetto – e sviluppare accordi con Università anche diverse da Palermo. È un obiettivo essenziale per garantire il diritto allo studio a fasce sociali deboli della nostra Provincia. Serve poi specializzare la compagine universitaria agrigentina su Archeologia e mediazione culturale. Occorre caratterizzare il consorzio oltre che sul ruolo formativo anche come agenzia di sviluppo del territorio”. “ Gli impegni che abbiamo davanti sono molti – ha proseguito il prof. Busetta. – Continueremo unitamente al Consiglio di Amministrazione a lavorare affinché il Consorzio Universitario possa proseguire in quel ruolo importante di presidio culturale del territorio agrigentino a cui sono particolarmente legato , che ha bisogno di una nuova spinta propulsiva di rilancio economico che passa anche attraverso il Consorzio Universitario”.

Ultima modifica: 3 gennaio 2018