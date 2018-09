Presepe su un barcone, dono del Papa: riproduzione in mostra all’Addolorata

Un presepe su un barcone, ecco il dono di Papa Francesco a Lampedusa. Papa Francesco non ha dimenticato l’isola e nel Natale 2013 lo ha fatto a modo suo. Ha infatti donato, alla comunità ecclesiale lampedusana, un presepe artistico in terracotta raffigurante la natività su una barca con San Giuseppe nell’atto di accogliere sull’imbarcazione un migrante in mare. La lampara con la Natività rappresentano simbolo di accoglienza e di salvezza verso il migrante naufrago che non perde mai la speranza e va in cerca di un mondo migliore da quello che si lascia alle spalle. Durante una visita presso la chiesa di San Gerlando a Lampedusa, luogo dove il presepe viene custodito e tenuto in mostra ai visitatori, un confratello dell’ Addolorata, Luigi Cacciatore, rimasto particolarmente meravigliato della spettacolarità dell’opera e del senso religioso che ne racchiude, ha deciso di ricrearne una riproduzione. Quest’ultima sarà resa visitabile per tutta la durata della “Quindicina dell’Addolorata”, in particolar modo fino al giorno 22 del mese di settembre, presso il Santuario Maria Ss. dei Sette Dolori di Agrigento, sito in via Garibaldi.

Ultima modifica: 8 settembre 2018