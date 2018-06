Presentazione spettacolo “Falsi d’Autore”- Sagra del Mare 2018

FALSI D’AUTORE

DOMENICA 1 LUGLIO – ORE 22.30

SAGRA DEL MARE – FESTA SAN PIETRO

Sagra del Mare – Festa di San Pietro 2018, a Sciacca dal 28 giugno al 1° luglio, ha il piacere di annunciare il quarto ospite di questa rinnovata edizione.

Domenica 1 luglio, a partire dalle 22.30, si esibirà sul palco della manifestazione una straordinaria band che riscuote da diversi anni numerosi successi, non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia. I Falsi D’Autore, protagonisti assoluti della trasmissione televisiva di Antenna Sicilia “Insieme”, daranno vita ad uno spettacolo travolgente capace di fondere musica, intrattenimento e cabaret.

Il collettivo siracusano, al momento impegnato in una lunga tournée, sta raccogliendo apprezzamenti praticamente ovunque. Amatissimi dal pubblico per la loro travolgente allegria e l’evidentissimo talento, i Falsi d’Autore, all’interno del proprio spettacolo,

alternano meravigliosamente numerosi brani musicali a momenti di pura goliardia che sono soliti travolgere il pubblico.

Un’esibizione tutt’altro che banale quella degli 8 istrionici showman siciliani che sono già carichi per chiudere al meglio la sagra che vede protagonista il quartiere “Marina” di Sciacca.

Lo spettacolo dei Falsi d’Autore, che si inserisce nel cartellone degli eventi della Sagra del Mare 2018, sarà ad INGRESSO GRATUITO.

Ultima modifica: 13 giugno 2018