Si svolgerà sabato, 1 settembre, alle ore 10, presso la piazzetta Mario Amato, adiacente al ristorante “Osteria Cappellino” di Sciacca, la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione dello Sciacca Film Fest, in programma dal 10 al 16 settembre prossimo, al Complesso monumentale della Badia Grande.

Durante l’incontro con la stampa il direttore artistico del festival, Sino Caracappa presenterà i dettagli della prossima competizione cinematografica saccense nelle tre diverse sezioni in concorso: lungometraggi, cortometraggi e documentari.

Lo Sciacca Film Fest di quest’anno vanta anche delle prestigiose collaborazioni con altre importanti realtà festivaliere siciliane come Il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi e il SalinaDoc Fest, il festival del documentario narrativo.

Tra gli ospiti di questa undicesima edizione del festival, tra registi, attori, scrittori e autori che

arriveranno a Sciacca per partecipare alla manifestazione, come di consueto, il festival avrà anche una madrina d’eccezione. Si tratta quest’anno di Isabella Ragonese, attrice di notevole talento e bellezza, già protagonista di molti film di successo come “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì e “Viola di mare” di Donatella Maiorca.

Lo Sciacca Film Fest è realizzato grazie al contributo della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Ufficio speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei”, dal Comune di Sciacca e dalle associazioni culturali Terramatta, Il cortile e dalla Vertigo s.r.l.

