Un calcio per la legalità e non solo

di Eugenio Cairone

AGRIGENTO. Due giorni per ricordare Alfonso Capraro, agente della Polizia di Stato tragicamente scomparso qualche anno fa.

L’11 e il 12 agosto al campetto del Villaggio Peruzzo, si svolgerà il 3° Memorial “Alfonso Capraro” nel corso del quale verrà ricordato l’uomo e il poliziotto in servizio alla Squadra Mobile di Agrigento, morto a causa di un incidente stradale sulla strada per Raffadali.

Al torneo parteciperanno rappresentative della Polizia di Stato, della Guardia Costiera, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e della Magistratura.

Alfonso Capraro verrà ricordato dai colleghi anche per le grandi qualità professionali.

La lodevole iniziativa è stata presentata questa mattina al lido balneare della Polizia di Stato a San Leone. Un luogo ormai caro ai cittadini per i diversi appuntamenti dell’estate con il Caffè Letterario voluto dalla Questura di Agrigento per non perdere di vista l’insegnamento alla Legalià. (Guarda il video della conferenza stampa)

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 7 agosto 2018