Presentato il cartellone del Costabianca “Scala dei Turchi”: Maree Mediterranee sarà diretto da Berta Ceglie

REALMONTE. Tutto pronto per l’avvio del cartellone di spettacoli “Costabianca” all’interno del quale si terrà la manifestazione “Maree Mediterranee” di cui Berta Ceglie è direttrice artistica.

Questa mattina si è svolta la presentazione dell’evento durante una conferenza stampa con la partecipazione del sindaco Calogero Zicari, dell’assessore alla cultura Paolo Salemi e di Berta Ceglie.

QUESTO IL CARTELLONE COMPLETO DEL COSTABIANCA Scala dei Turchi 2018

LUGLIO

SICILIA IN BOLLE ingresso a pagamento

Domenica 1

Belvedere di Monte Rossello ore 12.00 Convegno “Storie e parallelismo sulla spumantistica di due grandi regioni Trentino e Sicilia” Degustazione di prodotti gastronomici della Comunità del Cibo Realmontese, Sala mare Madison Restaurant ore 17.30 Master class “Spumanti Siciliani” ore 19.30 Master class “Trento Doc”

Lunedì 2

Madison Restaurant ore 19.30 Ingresso Sicilia in Bolle 2018 e apertura banchi di degustazione delle cantine ore 23.00 Amaro Amara Party

Venerdì 6 ore 21.30 Area esterna della Sala Consiliare ingresso libero

KAOS di sera, d’estate

conversazioni letterarie e non solo: tra cicale e granite direzione artistica Peppe Zambito

Venerdì 13 ore 21.30 Belvedere di Monte Rossello ingresso libero

KAOS di sera, d’estate

conversazioni letterarie e non solo: tra cicale e granite direzione artistica Peppe Zambito

Mercoledì 18 ore 21.00 Piazza Umberto I (CARRICACINA) ingresso libero

Festa del Buongusto Siciliano

MAREE MEDITERRANEE

Sabato 21 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

“Cummedia Divina”

Infernu di Dante Alighieri

Libero adattamento dalla traduzione in siciliano di Tommaso Cannizzaro – Regia di Berta Ceglie

MAREE MEDITERRANEE

Domenica 22 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

“Il Danzastorie di Sicilia” opera di Aloshia Giuseppe Marino

Mercoledì 25 ore 21.00 Piazza Umberto I (CARRICACINA) ingresso libero

Festa del Buongusto Siciliano

Giovedì 26 ore 21.30 Spiaggetta di Giallonardo ingresso libero

KAOS di sera, d’estate

conversazioni letterarie e non solo: tra cicale e granite direzione artistica Peppe Zambito

MAREE MEDITERRANEE

Venerdì 27 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

A Testa Sutta di Luana Rondinelli

MAREE MEDITERRANEE

Domenica 29 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

Elogio del Candore – Omaggio a Nino Rota regia e coreografia Sergio Platania

Martedì 31 ore 21.30 Teatro Costabianca ingresso €3,00

Concorso di Danza Scala dei Turchi GRAN GALA’ direttore artistico Daniela Bartolomeo

AGOSTO 2018

MAREE MEDITERRANEE

Mercoledì 1 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

Pipino Il Breve regia Giuseppe Di Martino

MAREE MEDITERRANEE

Giovedì 2 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

Accademia Danza Duende Roma TRI (TRE)

Venerdì 3 ore 21.00 Piazza Umberto I (CARRICACINA) ingresso libero

Festa del Buongusto Siciliano

Lunedì 6 ore 21.30 Spiaggia di Giallonardo ingresso libero

WINE & music

Mercoledì 8 ore 21.00 Piazza Umberto I (CARRICACINA) ingresso libero

Festa del Buongusto Siciliano

MUSEO DIFFUSO di Realmonte “Città della Scala dei Turchi”

SAN CALO’ Sacred and profane traditions fest

Giovedì 9

ore 19.30 Torre dell’Orologio – Incontro studi “Pane e Festa nel culto di San Calogero a Realmonte” in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta di Palermo, relatore: professor Antonino Frenda docente di antropologia culturale allo Studio Teologico San Gregorio di Agrigento. Partecipazione di Don Pino Agozzino arciprete di Realmonte, Sara Chiara Iacono studentessa universitaria, Domenico Monachino presidente della Società di San Calogero ore 21.30 Piazza Vecchia – “Divertiamoci cantando” a cura dell’Associazione San Domenico

Venerdì 10

Vie cittadine Festeggiamenti del comitato, ore 21.30 Piazza Vecchia DIOSCURI live folk music

Sabato 11

Vie cittadine Festeggiamenti del comitato, ore 18.00 via Grande Iochi di na vota/traditional games, ore 22.00 fuochi d’artificio/fireworks ore 22.30 Piazza Vecchia musica, canti, balli, vino e cibo dell’antico popolo siciliano/music, songs, dances, wine and food of the ancient sicilian people

Domenica 12

Vie cittadine Festeggiamenti del comitato, Piazza Umberto I (CARRICACINA) degustazione e vendita del pane votivo di San Calò

REALMONTE Jazz festival 2018 wine, food & music ingresso libero

Venerdì 17 ore 21.30 Belvedere Scala dei Turchi (SP68) Emanuele Primavera Quintet

Alessandro Presti Tromba, Nicola Caminiti Sax alto, Alessandro Lanzoni Piano, Carmelo Venuto Contrabbasso, Emanuele Primavera Batteria

REALMONTE Jazz festival 2018 wine, food & music ingresso libero

Sabato 18 ore 21.30 Belvedere di Monte Rossello (SP27) Sergio Munafò Band

Pamela Barone Voce, Carmelo Salemi Tromba, Sergio Munafò Chitarra, Antonino Anastasi Batteria, Riccardo Lo Bue Contrabbasso

Domenica 19 Lunedì 20 spiaggia di Punta Grande Vertical Summer Tour ingresso libero

MAREE MEDITERRANEE

Lunedì 20 ore 21.30 Teatro Costabianca ingresso €10,00

“La Baronessa di Carini” di Tony Cucchiara

con Annalisa Cucchiara, regia di Angelo Tosto

Martedì 21 ore 21.30 Teatro Costabianca ingresso € 10,00

REALMONTE Jazz festival 2018 wine, food & music ingresso libero

Fabrizio Bosso Quartet

Fabrizio Bosso Tromba, Giovanni Mazzarino Piano, Aldo Vigorito Contrabbasso, Mimmo Cafiero Batteria

Mercoledì 22 ore 21.00 Piazza Umberto I (CARRICACINA) ingresso libero

Festa del Buongusto Siciliano

MAREE MEDITERRANEE

Giovedì 23 ore 21.00 Teatro Costabianca ingresso €10,00

Progetto giovani , “L’Elfo” in live show

L’apertura del live sarà affidata a “Leokid & Zedda”

Domenica 26 dalle ore 9,00 Spiaggia di Lido Rossello

ESTEMPORANEA DI PITTURA E SCULTURA CAPO ROSSELLO

SETTEMBRE

Sabato 1

Spiaggia di Lido Rossello – Teatro Costabianca

REALMONTE SCALA DEI TURCHI FITNESS EVENT

Domenica 2

Spiaggia di Lido Rossello – Teatro Costabianca

REALMONTE SCALA DEI TURCHI FITNESS EVENT

MUSEO DIFFUSO di Realmonte “Città della Scala dei Turchi” Tradizioni agroalimentari,

Giornate del Turismo Esperienziale e Sostenibile, Seminari e concerti Jazz

Mercoledì 26

Teatro Costabianca ore 9,00 Seminari Jazz

Cooking class, escursione nei luoghi del Barone, wine corner e concerto jazz

Giovedì 27

Teatro Costabianca ore 9,00 Seminari Jazz

Visita dei luoghi del vino, wine corner e concerto jazz

Venerdì 28

Teatro Costabianca ore 9,00 Seminari Jazz

Cooking class, wine corner e concerto jazz

Sabato 29

Teatro Costabianca ore 9,00 Seminari Jazz

Visita dei luoghi dell’olio, degustazione e concerto jazz

Ultima modifica: 27 giugno 2018