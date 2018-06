Presentata l’edizione 2018 di Miss Europe Continental con la reginetta “in carica” Chiara Di Blanca

CANICATTI’. Riparte l’avventura di Miss Europe Continental, il concorso di Bellezza che in Sicilia è organizzato da Gaetano Quagliata, in collaborazione con la struttura internazionale coordinata da Alberto Cerqua. Stamattina a Palazzo Stella, sede dei servizi culturali della città di Canicattì si è svolta una conferenza stampa per la presentazione dell’edizione 2018 di Miss Europe Continental. Già si sono svolti alcuni casting in diverse province siciliane ma da oggi sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al concorso. Le tappe toccheranno le diverse province siciliane per concludersi con la finale regionale che si terrà a Taormina – Giardini Naxos nel mese di settembre.

Alla conferenza stampa ha partecipato Chiara Di Blanca, reginetta del concorso, Miss Europe Continental Sicilia 2017.

Ultima modifica: 16 giugno 2018