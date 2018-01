Porto Empedocle: Todaro, interroga l’amministrazione sulla mancata illuminazione

Il Consigliere Comunale di Sicilia Futura al comune di Porto Empedocle ha interrogato l’Amministrazione Comunale sulla mancata illuminazione su alcune zone della città.

“Da qualche settimana ormai le vie di ingresso alla nostra città sulla SS115 sono al buio totalmente, questo oltre a non essere un bel biglietto da visita per chi transita nel nostro territorio potrebbe essere un grave pericolo all’incolumità dei tanti automobilisti che percorrono suddetta statale. Oltre alla sopra citata SS115, ho ascoltato le tante lamentele di concittadini che vivono nel centro abitato empedoclino, lamentandosi della mancata illuminazione in zone della città molto popolate come la via Lincoln, la via Empedocle, tra l’altro queste due vie molto vicine al centro città; o in altre vie lontane dal centro città ma molto popolose come il viale dei fiori, via dello sport, e altre vie nella zona dell’altopiano Lanterna.

Ho chiesto all’amministrazione di attivarsi per risolvere questo problema che oltre al mancato servizio ai cittadini potrebbe recare danni all’incolumità di chi abita e frequenta tali zone.”

Lo dichiara il Consigliere Comunale di Sicilia Futura Giuseppe Todaro

Ultima modifica: 9 gennaio 2018