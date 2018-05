PORTO EMPEDOCLE. Sono approdati al molo del porto di Porto Empedocle i 114 migranti, tutti provenienti dall’Africa Subsahariana e giunti in Italia a bordo della nave “Sea – Eye” organizzazione non governativa che opera nel programma ex Mare Nostrum.

Sulla banchina del porto ci sono le forze di polizia ed il personale sanitario per le operazioni di identificazione e soccorso.

Ultima modifica: 29 maggio 2018