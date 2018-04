Porto Empedocle, ok per la realizzazione del Lungomare Nettuno

Dopo anni di blocco, finalmente a giorni partiranno i lavori di riqualificazione del Lungomare Nettuno.

La riqualificazione dei Lidi era uno dei progetti di punta previsti dall’Amministrazione di Lillo Firetto.

La notizia ufficiale è stata finalmente data oggi, dall’ufficio tecnico del Comune di Porto Empedocle, dopo che poche ore prima era giunta la lettera di concessione delle aree demaniali, da parte della Regione Siciliana. “Le somme necessarie per realizzare il progetto saranno pari a 882 mila euro circa – ha spiegato il funzionario dell’UTC Valerio Alfano – fanno parte di un mutuo acceso con la cassa depositi e prestiti negli anni passati. Adesso il direttore dei lavori Giuseppe Vita dovrà dare mandato all’impresa di procedere, in modo da realizzare l’opera in tempi celeri come previsto dalla gara di appalto già aggiudicata. Materialmente i lavori avranno inizio entro la fine di aprile”.

Ovvio che tra l’amministrazione la soddisfazione è palpabile, non è stato infatti facile reperire la somma da consegnare alla Regione per delle spettanze passate di competenza demaniale, motivo per cui per tanto tempo la realizzazione dell’opera attesa dagli operatori del Lungomare Nettuno è stata posticipata.

“Ci siamo impegnati molto per giungere a questo risultato, è stata infatti una vera guerra combattuta contro gli ostacoli della burocrazia – ha commentato il sindaco Ida Carmina – adesso ci incontreremo con gli operatori turistici e della ristorazione della zona oggetto dei lavori per concordare il cronoprogramma”.

La notizia dell’apertura imminente del cantiere per il progetto di rifacimento del Lungomare Nettuno potrebbe però non essere l’unica, secondo Gaetano Tripodi Assessore ai Lavori Pubblici.

“La nostra intenzione per il lungomare, dovrebbe essere quella di interrompere i lavori nei mesi di luglio e agosto – ha spiegato l’Assessore Tripodi (FOTO) – in modo da non arrecare danno alle attività economiche ed ai turisti. Bisognerà però parlarne con la ditta e con gli stessi operatori, riprendendo a settembre. Per quanto riguarda il porticciolo la direzione dei lavori deve produrre dei documenti e dopo di ché siamo pronti a firmare l’atto di ripresa delle attività del cantiere. Speriamo entro maggio di far partire, anche questa altra opera pubblica”.

Restano invece incerti i tempi per la ripresa dei lavori del cineteatro Empedocle, ma per adesso intanto speriamo che entro il 2019 siano terminati i due progetti che partiranno a giorni.

Ultima modifica: 17 aprile 2018