Porto Empedocle, migliaia di persone ai funerali di Marco Ferrera

PORTO EMPEDOCLE. La città di Porto Empedocle si è fermata per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Ida Carmina per i funerali di Maro Ferrera, il 37enne assicuratore, amante del calcio e capitano dell’Empedoclina, vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto in via Luca Crescente, la strada che collega Porta Aurea a San Leone, all’alba di domenica.

Marco Ferrera era a bordo della sua potente moto quando, per cause ancora da accertare si è schiantato contro un muretto ed ha perso la vita sul colpo.

Oggi, per l’ultimo saluto al capitano dell’Empedoclina c’erano circa mille persone che hanno gremito la Chiesa Madre dove si è svolta la cerimonia funebre celebrata dall’arciprete don Leo Argento.

Familiari, amici, conoscenti, ex compagni di squadra chiusi nel dolore di una tragica perdita che ha scosso le anime dell’intera comunità agrigentina. Marco era infatti un ragazzo conosciuto e stimato per le sue doti umani. Un ricordo manifestato dalla Sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina che ha alla fine della Santa Messa ha parlato del forte amore del “capitano” per la sua città e per le sue tradizioni cattoliche essendo devoto portatore di San Calogero.

Fabio Speranza, compagno di tante battaglie sui campi di calcio, ha ricordato il capitano: “A Marco piaceva cantare e gli piaceva tanto la canzone ‘Nel Sole’ di Al Bano. Adesso lui splende tra i raggi di sole, in ogni raggio di sole vedremo Marco. Non deve essere dimenticato”.

