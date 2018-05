Porto Empedocle, interlocuzione tra Comune e Autorità portuale per accoglienza in porto dei crocieristi

Porto Empedocle, a giorni dovrebbe essere approvato anche il regolamento sulle ape calessino.

Si lavora in queste ore, per giungere ad un accordo che possa far accogliere al meglio, i passeggeri che arrivano in città dalle navi da crociera. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità portuale, quest’ultima si è impegnata per una migliore pulizia dello scalo portuale empedoclino. Lavori che sono puntualmente stati eseguiti, con un costo di 25 mila euro, con operai che hanno ripulito i marciapiedi dalle erbacce, mentre cumuli di rifiuti sono stati portati via, previsto anche un impianto di video sorveglianza.

“Ci siamo incontrati questa mattina con i titolari delle agenzie di viaggio della città – ha spiegato il vicesindaco Totò Urso – dopo essere stati in contatto con l’Autorità portuale. Il nostro obiettivo è creare una buona accoglienza ai viaggiatori che giungono grazie alle navi da crociera. Per questa ragione si sta lavorando per creare degli stand in porto, dove potranno esserci operatori turistici che proporranno visite in città e brevi escursioni, ma anche altri operatori del settore dell’agroalimentare, per far gustare i loro prodotti del nostro territorio”.

A giorni dovrebbe essere approvato il regolamento sulle ape calessino, ma già secondo lo stesso vicesindaco, le prime licenze sono state concesse perché l’attività è stata liberalizzata dalla legge.

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 11 maggio 2018