Porto Empedocle, Ida Carmina orgogliosa della pedana per disabili

Porto Empedocle – Con grande orgoglio, nella giornata di ieri, la Sindaca Ida Carmina ha firmato la convenzione col presidente dell’Associazione A.I.S.SU.T SurfSchool Marco Tyrolt finalizzata “alla gestione, alla sorveglianza e alla manutenzione della pedana per l’accesso dei cittadini diversamente abili in spiaggia località Marinella”.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie a diversi sforzi posti in essere dall’Amministrazione Comunale e dall’organizzazione di eventi per la raccolta fondi a cura della stessa SurfSchool. Una parte del costo della pedana è stato coperto grazie alle parziali rinunce delle indennità spettanti a Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale che hanno agito di concerto per il raggiungimento di un unico scopo: aiutare chi è in difficoltà.

La pedana deve essere ancora completata, ma in spiaggia ha riscosso già un notevole successo grazie alla felicità di chi potrà godersi le bellezze del mare.

Ultima modifica: 17 luglio 2018