Porto Empedocle, dà in escandescenze e si sbaglia contro i poliziotti. Fermato con spray al peperoncino.

E’ successo in un bar di Porto Empedocle , Nicolò Vasile di 37 anni pluripregiudicato di Villaseta in dopo aver creato disordini all’interno della pasticceria si scaglia contro i poliziotti che per fermarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza violenza minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.’

Ultima modifica: 14 agosto 2018