Porto Empedocle, Catanzaro smentisce: nessun stop alla discarica

Porto Empedocle, la società Catanzaro: “Cancelli regolarmente aperti per il Comune”

“La Catanzaro Costruzioni non ha impedito nessun accesso al Comune di Porto Empedocle. Dunque laddove il servizio non sia stato reso in favore della cittadinanza empedoclina, le ragioni del mancato servizio sono da ricercare in altre cause in quanto da parte della Catanzaro Costruzioni è stato garantito l’ingresso”. Lo afferma in una nota la società che gestisce la discarica di Siculiana, in riferimento alle notizie apparse oggi sulla stampa sul mancato espletamento del servizio in favore del Comune di Porto Empedocle.