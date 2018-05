Porto Empedocle: Cantieri di lavoro, iscrizioni in corso presso il centro per l’impiego di Agrigento

Nei prossimi mesi, anche a Porto Empedocle saranno finanziati dall’Assessorato Regionale alla Famiglia ed al Lavoro, diversi progetti di cantieri, in modo da poter dare una mano d’aiuto ed una formazione professionale, a decine di disoccupati.

Per poter accedere alle graduatorie dei “cantieri di lavoro” è però necessario fare apposita domanda, presso il centro per l’impiego di Agrigento. L’età dei partecipanti va dai 18 anni ai 66 anni e 7 mesi, bisognerà inoltre, aver sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità e il patto di servizio.

“In merito ai cantieri di lavoro – ha sottolineato il funzionario comunale Valerio Alfano – che non vanno confusi, con i cantieri di servizio che sono altra cosa, la gestione delle graduatorie è del centro per l’impiego.

Il compito attuale dei comuni è invece quello di manifestare l’interesse a realizzare i cantieri stessi, la nostra amministrazione, ha già aderito a marzo. In questo momento si stanno predisponendo le graduatorie a livello provinciale, per competenza di Comuni. Quindi tutti i lavoratori che hanno dato disposizioni per lavorare, devono adesso fare un’autocertificazione di stato di famiglia, all’ufficio provinciale di Agrigento di via Acrone n. 51. In merito a questo abbiamo dato ampia diffusione di questa notizia, i bandi sono già pubblicati sul nostro sito.

I disoccupati in questa fase non hanno però ragione di venire in municipio, devono recarsi all’ufficio provinciale del lavoro entro il 31 maggio”.

Eventuali progetti da realizzare da parte del Comune non sono ad oggi stati autorizzati, soltanto prossimamente saranno conosciuti, a quel punto bisognerà fare la domanda in Comune, in base al punteggio precedentemente ottenuto, secondo i parametri del bando attuale.

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 14 maggio 2018