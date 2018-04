Porto Empedocle, Amministrazione ha incontrato operatori Lido Azzurro a pochi giorni inizio lavori

L’Amministrazione comunale ha incontrato gli operatori del Lido Azzurro a pochi giorni dell’inizio dei lavori

A Pochi giorni dell’inizio dei lavori per il rifacimento del lungomare Nettuno, in quello che tutti conoscono come il Lido Azzurro di Porto Empedocle, l’Amministrazione comunale ha voluto incontrare gli operatori della ristorazione, tranquillizzandoli su come avverranno le operazioni necessarie all’impianto del cantiere.

“Abbiamo incontrato gli operatori economici della zona – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Tripodi – alla presenza dei rappresentanti della ditta che ha vinto l’appalto. Si è spiegato come si procederà con i futuri lavori, con questi primi interventi da svolgere che saranno propedeutici al grosso da fare in autunno.

Tutto questo per evitare inconvenienti alla stagione turistica sia agli esercizi che ai bagnanti. I lavori saranno consegnati ai primi di maggio. Dureranno 5 mesi complessivamente, ma appena emessa l’ordinanza dell’avvio della stagione balneare da parte del sindaco, i lavori saranno momentaneamente sospesi sino a San Calogero”.

Durante l’incontro sono state mostrate le immagini di come il progetto – commissionato al progettista, durante la lontana amministrazione Ferrara – sarà una volta terminati i lavori. Comparirà una pista ciclabile, palme, passerelle in legno per i varchi che condurranno in spiaggia, mentre gli attuali muretti saranno abbattuti rendendo visibile il mare. Un’opera che abitanti ed operatori del Lido Azzurro attendono da anni, e promessa a più riprese dall’Amministrazione Firetto che invece era riuscita a svolgere importanti opere di riqualificazione urbana nel centro storico cittadino, come l’area attorno la Torre di Carlo V e il rifacimento della via Roma.

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 27 aprile 2018