Porto Empedocle, Alfano annuncia: “Comune autorizzato a scaricare 250 tonnellate ad Alcamo”

PORTO EMPEDOCLE. “Relativamente al problema dei rifiuti ha Porto Empedocle è pervenuta da pochi minuti un provvedimento a firma del dott. Cocina, Dirigente del settore acqua e rifiuti all’Ars, che consente il conferimento straordinario presso la discarica di Alcamo di 250 tonnellate, ciò permetterà nel giro di un paio di giorni alle ditte di riconsegnare ai cittadini empedoclini una città pulita e di ripristinare una condizione di normalità”. Lo annuncia il Consigliere comunale, Gioacchino Alfano.

“Questo è il risultato della buona politica e dell’intervento prezioso del Presidente Musumeci e dell’onorevole Savarino – aggiunge – sempre solerti ensinsinili alle problematiche della Nostra Amata Sicilia e del nostro territorio , e della azione del membro del Consiglio regionale del movimento Diventerà bellissima Ignazio Salemi. Dimostrazione che quando si trattano temi importanti si deve intervenire per la risoluzione dei problemi accantonando i colori politici ed anteponendo a tutto il benessere dei cittadini come già fatto anche per altri Comuni.

Ultima modifica: 20 giugno 2018