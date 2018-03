Pomeriggio di follia per un agrigentino arrestato dalla Polizia

AGRIGENTO. Pomeriggio di follia per un 35enne agrigentino finito in manette. Prima era evaso dai domiciliari, poi aveva litigato con i vicini e non contento, quando è arriva la Polizia, si è scagliato contro gli agenti. Per finire aveva sfondato il vetro di un’ambulanza con un pugno. L’agrigentino, residente nel quartiere di Bonamorone era uscito dalla propria abitazione, dove era ristretto ai domiciliari con l’intento di litigare con i vicini di casa. Per lui era scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica ma, a seguito di un aggravamento della misura nei suoi confronti disposto dal Tribunale, il 35enne è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti, e da quelli della Squadra Mobile, e portato presso il carcere “Di Lorenzo”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

