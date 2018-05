Polstrada e controlli: denunciati 5 conducenti per guida in stato di ubriachezza

AGRIGENTO. Weekend di controlli della polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore Andrea Morreale, per scongiurare le “Stragi del sabato sera”: denunciati 5 conducenti, 4 uomini e 1 donna, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nello specifico, durante il servizio, venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica:

• S.D., di anni 28, residente a Agrigento, con un valore di 1,26 g/l;

• B.L., di anni 35, residente a Agrigento, con un valore di 1,17 g/l;

• T.S., di anni 34, residente ad Agrigento, con un valore di 0,94 g/l;

• G.M., di anni 26, residente a Portogruaro(VE), con un valore di 1,95 g/l;

• S.G., di anni 22, donna, residente ad Agrigento, con un valore di 0,97 g/l.

Veniva, altresì, sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza un ragazzo di Agrigento di 21 anni con un valore accertato di 0,80 g/l.

Durante il medesimo servizio venivano sanzionati 4 “parcheggiatori abusivi” ai sensi dell’art.7 comma 15 bis cds (1000 euro per ogni verbale), con relativo sequestro delle somme indebitamente ricavate, per un totale di euro 103,87, e relativi ordini di allontanamento dai luoghi ove si svolgeva l’attività abusiva ( viale dune e lungomare falcone borsellino).

In totale 53 persone venivano sottoposte a controllo con precursore, 6 patenti venivano ritirate, 2 veicoli sequestrati, 91 punti patente decurtati.

Ultima modifica: 14 maggio 2018