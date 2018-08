Poliziotto tedesco “a scuola” di investigazioni a Licata

LICATA. Si è concluso il periodo applicativo svolto presso il Commissariato di P.S. di Licata dall’Allievo Commissario di Polizia del Land Nord Reno-Westfalia (Germania) David Scardina.

Nel corso del tirocinio, iniziato il 13 luglio, il poliziotto tedesco ha affiancato gli operatori dei diversi uffici nell’espletamento delle varie attività di istituto avendo così modo di conoscere meglio la Polizia italiana e, al contempo, di condividere con gli stessi le sue competenze.

Quest’esperienza ha rappresentato una grande occasione di arricchimento umano e professionale sia per il gradito ospite che per tutto il personale in forza al Commissariato di Licata.

Ultima modifica: 11 agosto 2018