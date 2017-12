Polizia Stradale: patenti ritirate e punti decurtati in occasione del lungo ponte delle festività natalizie

QUESTURA DI AGRIGENTO- Nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza stradale in occasione del lungo ponte delle festività natalizie, su disposizione del compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo e del Questore di Agrigento, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, lungo le principali direttrici di traffico della provincia, hanno proceduto alla contestazione, tra gli illeciti più rilevanti, delle seguenti infrazioni: 21 artt. 173 c.d.s. (uso del telefonino alla guida), 10 artt. 80 c.d.s. (mancanza della revisione), 8 artt. 172 c.d.s. (mancato uso della cintura di sicurezza) 5 artt. 193 c.d.s. (mancata copertura assicurativa), in totale sono state ritirate 5 patenti ed una carta di circolazione, e decurtati 120 punti, 18 i soccorsi effettuati ad automobilisti in difficoltà. Sono stati controllati 204 conducenti con precursore e/o etilometro, con 3 artt. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza) contestati: uno amministrativo (valore 0,62) ad una donna, classe 1975, di Agrigento, sulla ss189; uno penale (valore 1,24) ad un ragazzo, classe 1992, di Favara, uno penale (valore 1,74) ad un uomo, classe 1974, di Ribera.

Ultima modifica: 27 dicembre 2017