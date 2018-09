Polizia stradale contro le “stragi del sabato sera”

Nello scorso fine settimana, nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto delle “stragi del sabato sera”, la Sezione Polizia Stradale di Agrigento ha accertato che 10 conducenti guidavano in guida in stato di ebbrezza alcolica. Tra questi, almeno due minorenni. In particolare 5 conducenti sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica durante posti di controllo effettuati ad Agrigento, Licata e Siculiana. Nel corso degli specifici servizi in totale sono poi state accertate nel complesso 38 infrazioni, ritirate 6 patenti di guida e 2 carte di circolazione, sequestrati 3 veicoli, decurtati 148 punti-patente. Un conducente, infine, è stato sorpreso nei pressi della ss189 mentre era intento a gettare un sacchetto di immondizia a bordo strada. All’uomo è stata quindi comminata una sanzione di 600 euro.

Ultima modifica: 3 settembre 2018