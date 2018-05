Polizia: domani la cerimonia di premiazione del concorso “Sulla strada della legalità”

AGRIGENTO. Nell’ambito della seconda edizione primaverile del Caffè Letterario “Sulla strada della legalità”, promossa dalla Questura, in collaborazione con la locale Associazione culturale “Emanuela Loi”, rivolta prevalentemente agli studenti degli istituti scolastici superiori “Nicolò Gallo”, “Enrico Fermi”, “M. Foderà – “Brunelleschi” e “Leonardo Sciascia” ha avuto luogo la realizzazione di un laboratorio di scrittura denominato “Un poliziotto a scuola”.

Agli studenti è stata fornita la traccia su cui scrivere: “delineare la figura di un rappresentante della Polizia di Stato che con il suo fulgido impegno possa costituire un positivo esempio nell’affermazione del principio di legalità. Le scuole invitate hanno trasmesso i componimenti redatti dagli studenti, alcuni in forma individuale,

altri di gruppo, che sono stati vagliati da un’apposita commissione composta da quattro giurati esterni che ha attribuito quattro menzioni speciali ad altrettanti elaborati particolarmente significativi.



Nella giornata di domani, alle 11, presso il Centro Balneare della Polizia di Stato, si terrà la cerimonia di consegna dei relativi attestati alla presenza del Prefetto Dario Caputo e del Questore Maurizio Auriemma.

Come si ricorderà, la seconda edizione primaverile del Caffè Letterario “Sulla strada della legalità”, si è articolata in quattro appuntamenti: il 7 aprile 2018 con la giornalista Alessandra Turrisi, autrice del libro “Paolo Borsellino. L’uomo giusto”; il 14 aprile con il magistrato Simona Lo Iacono autrice del libro “Il morso”; il 21 aprile con il magistrato Salvatore Vella, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Agrigento, autore insieme agli imprenditori Mauro Baricca e Demetrio Pisani del libro “La forza del gruppo. L’etica come chiave del successo” ed il 28 aprile con il giornalista Attilio Bolzoni con il libro “Le mafie dopo le stragi”.

