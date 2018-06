In politica oggi fanno presa il linguaggio franco ed i comportamenti concreti

Ci sembra davvero questa la realtà che si va affermando, nel desiderio comune di quanti, malgrado tutto, ragionano con la loro testa e non si lasciano influenzare dalle chiacchiere e dalle pur ammalianti strategie comunicative di parte.

Basta più col politichese, dominante soprattutto nella cosiddetta prima repubblica, e che sempre più è stato oggetto di giustificata ironia sino all’attuale pressoché totale accantonamento e disprezzo. Ad un’opinione pubblica stanca ed avvilita per le tante promesse non mantenute, piace oggi la comunicazione diretta e cruda, che va subito al sodo, non si perde in sottigliezze e distinzioni e punta concretamente, non solo con le parole , ma soprattutto con gli atteggiamenti conseguenti a cercare di mettere in pratica, subito ed in maniera concretamente verificabile, il contenuto del messaggio verbale.

Lo stiamo notando in queste ore, per esempio, con il linguaggio e l’azione concreta del Ministro degli Interni, il tanto esaltato o vituperato, Matteo Salvini per quello che sta dicendo e facendo in campo europeo sul problema migranti, come sul piano interno su quello dei Rom.

Per il quale ultimo, nel rispetto ed attuazione delle leggi in vigore, è proprio in corso in queste ore un’ampia operazione di polizia , che pare abbia ha già scoperto diverse ipotesi di gravi reati, tra cui già effettuato nel campo Rom di Roma, il sequestro di un’ampia area abusiva di rifiuti, anche speciali.

Ma a parte tutto questo, da verificare democraticamente e secondo le leggi, con una fascia di opinione pubblica che largamente approva l’operato, ieri ha colpito in Sicilia il messaggio del Presidente della Regione Nello Musumeci.

Il quale, senza giri di parole, in un linguaggio che da tempo non si ascoltava in Sicilia, ha detto chiaro e tondo, di avere ottenuto dal popolo siciliano il consenso nel novembre scorso per il cambiamento di registro e per le riforme.

Non solo ! che “in questa Regione devastata e saccheggiata dalla più famelica partitocrazia non è più tempo per riproporre metodi antichi”. E che se si dovesse continuare a perdere tempo con i soliti giochetti e furbizie , “non ci sarebbe più alcuna ragione per restare al mio posto”.

E chiaramente il messaggio, – (più che all’opposizione che fa il suo mestiere, anche in Sicilia, purtroppo spesso anche come non dovrebbe farlo, cioè sempre e comunque, anche a prescindere, trovando sempre qualche piccolo appiglio, anche arrampicandosi sugli specchi ) – era diretto, pur col massimo garbo, ma senza sconti e tentennamenti, al maggiore partito della sua coalizione, cioè FI, a guida Micciché, che oltre tutto presiede l’Assemblea, secondo gli accordi preelettorali.

Un linguaggio franco, chiaro e coraggioso quello di Musumeci, che sicuramente suscita speranza in tanti siciliani, per passare finalmente a quelle riforme che eliminino sperperi, privilegi e carrozzoni clientelari mangiasoldi … recuperino pubblico denaro da utilizzare meglio e per le fasce più povere, rilancino l’economia favorendo le aziende produttive, tartassate dal fisco e dalla burocrazia, e che, anziché chiudere, creino invece posti di lavoro.

Diego Acquisto

Ultima modifica: 21 giugno 2018