I podisti dell’Atletica CanicattÃ¬ “protagonisti” alle maratone di Milano e Roma

CANCATTI’. L’associazione podistica, Atletica Canicatti protagonista alle maratone di Milano e Roma. A cimentarsi sulla mitica distanza dei 42 km e 195 metri aggiudicandosi l’ambita medaglia dopo mesi di sacrifici e duri allenamenti, sono stati gli atleti: Angelo Curtopelle, Raimondo Curto, Domenico Di Prima, Lillo Belmonte, Adolfo Sgammeglia, Carmelo Lo Monaco, Gioachino Avanzato, Giuseppe Racalbuto e Guglielmo Lalicata alla Milano City Marathon. I partecipanti biancorossi alla Maratona di Roma sono stati invece Elide Sgammeglia autrice di una grande prestazione e Stefano Oliveri.

Nella Milano Marathon primo dei bianco rossi Domenico Di Prima autore di un ottimo tempo 3:20:20 stabilendo il suo personal best. Ottimi risultati per tutta la squadra con altri tre persona best per Guglielmo La Licata , Giuseppe Racalbuto e Raimondo Curto . Bella gara anche di Adolfo Sgammeglia e Gioachino Avanzato e gara eroica per i 2 atleti che provenivano da un mese di infortuni vari Lillo Belmonte e Angelo Curto Pelle alla sua 68esima maratona..

Tutti gli atleti hanno corso sia a Milano che a Roma con la maglia donata dalla fondazione ‘’La Clessidra’’ Claudio Giudice per la Vita.

Prossimo appuntamento sulla distanza regina dei 42 km al Vertical Etna 0-3000 del 9 giugno.

Intanto, dopo le dimissioni dell’ex presidente il direttivo bei giorni scorsi ha eletto Maurizio La Licata a massimo dirigente del club biancorosso.

Ultima modifica: 11 aprile 2018