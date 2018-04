AGRIGENTO. La Fortitudo Agrigento questa sera, alle 20 e 30, affronterà la Fortitudo Bologna, al PalaDozza. La partita, valevole per Gara 1 dei play off, ottavi di finale, sarà trasmessa in diretta anche su Agrigento Tv, canale 96 del digitale terrestre.

La sfida, sarà disponibile anche sui canali social della Fortitudo Agrigento. La diretta Facebook sarà trasmessa sulla pagina di Agrigento tv e condivisa sulla pagina della Fortitudo Agrigento.

Ultima modifica: 30 aprile 2018