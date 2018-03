Pioggia di finanziamenti per la Scuole materne private di Agrigento e provincia

Nel sito dell’Ambito Territoriale di Agrigento, la graduatoria con tutte le scuole ammesse a finanziamento :

Finanziamenti per le scuole dell’infanzia paritaria di Agrigento e provincia. A beneficiare dei finanziamenti, scrive il Gds che questa mattina ha pubblicato un dettagliato articolo, l’Associazione culturale sportiva dilettantistica “Birimbò” di Ravanusa piazzatasi al primo posto su 121 istituzioni scolastiche paritarie della Sicilia., alla quale è stato assegnato un finanziamento di Euro di 11.191,18 Euro.

Le scuole dell’infanzia (ex materne) paritarie della nostra provincia che per l’anno scolastico in corso (2017-2018), sono state ammesse ai benefici economici previsti dal Decreto Direttoriale n. 38 del 20 febbraio scorso sono solo 23. Complessivamente a queste istituzioni scolastiche agrigentine arriveranno qualcosa come 222.224,86 euro di cui una parte verrà concessa dall’Ufficio scolastico provinciale di Agrigento (ex Provveditorato agli studi) e la restante somma sarà accreditata da parte dei competenti uffici della Regione Sicilia.

Queste le scuole per l’infanzia paritarie di Agrigento ammesse al contributo: “Colleverde”, piazzetta Pitagora (Euro 8.720,40); Santissimi Angeli Custodi di via Teti (euro 10.173,80); Asilo nido comunale del Villaggio Mosè, via Lucrezio 1 (8.720,40); la “Montessori – Pinocchio” di via Mazzini 109 (10.173,80) ed infine la “Colleverde” del viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè (10.173,80).

Nel sito dell’ Ambito Territoriale di Agrigento, la graduatoria con tutte le scuole ammesse a finanziamento :

http://www.ag.usr.sicilia.it/attachments/article/1765/Graduatoria%20riparto%20fondi%20def.pdf

Ultima modifica: 27 marzo 2018