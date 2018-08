Pietro Vitellaro: “Le cassette dell’acqua saranno una realtÃ  ad Agrigento”

AGRIGENTO. “Le Casette dell’Acqua saranno una realtà ad Agrigento. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Avviso Pubblico per l’istallazione e la gestione di 11 Casette dell’Acqua che saranno collocate su tutto il territorio di Agrigento”, così afferma Pietro Vitellaro introducendo l’iniziativa che prevede l’istallazione delle Casette da parte di operatori di impianti per il trattamento di acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale. “Insieme ai tecnici di Girgenti Acque abbiamo individuato le postazioni idonee per l’allaccio alla rete idrica in tutti i quartieri più grossi della Città” continua Vitellaro, riferendosi ai quartieri del Centro Storico, di Via Imera, Campo Sportivo, Montaperto, Giardina Gallotti, Fontanelle, Monserrato, Villaseta, Villaggio Mosè, San Leone e Villaggio Peruzzo. Tale azione consentirà l’erogazione h24 di acqua potabile microfiltrata refrigerata naturale e gassata a costi bassissimi. I vantaggi di un tale servizio si riflettono innanzitutto sul piano economico, ma apportano benefici anche all’ambiente stesso poiché si mira a diminuire la produzione di rifiuti di bottiglie di plastica. Infine Vitellaro conclude dicendo che “il termine ultimo per presentare le proprie offerte è l’11 Settembre. Verosimilmente entro la fine dell’anno si riuscirà a completare la procedura e quindi ad installare le 11 casette”.

Ultima modifica: 28 agosto 2018