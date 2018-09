Picchia la fidanzata in strada, denunciato

Lite tra fidanzati in strada , presto degenerata in schiaffi e pugni.

E’ quanto accaduto ad Agrigento, in via Garibaldi, dove due fidanzati, un uomo e una donna rispettivamente di 31 e 30 anni, se le sarebbero date di santa ragione tanto che i passanti, preoccupati per quanto stava accadendo, hanno dovuto chiamare i carabinieri.

I Militari dell’Arma, giuti sul posto, hanno riportato la calma nella coppia e hanno ascoltato le ragioni che hanno portato alla lite.

Alla fine la donna ha sporto querela nei confronti dell’uomo.

Ultima modifica: 2 settembre 2018