Picarella (Confcommercio): L’Ars esca dal guado ed approvi il Collegato alla Finanziaria

“Facciamo appello all’Assemblea Regionale affinché trovi la giusta intesa sul disegno di legge del cosiddetto “collegato” alla Finanziaria”. Ad affermarlo è il Presidente Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, che interviene in merito alla questione regionale, per spronare la deputazione tutta ad uscire dallo stallo in cui si trova ormai da troppo tempo.

“Riteniamo – aggiunge Picarella – che la discussione ripresa oggi in Assemblea Regionale per l’approvazione del “Collegato alla finanziaria”, con un atto di responsabilità da parte della politica regionale, debba necessariamente procedere spedita, per fornire finalmente alle imprese siciliane, quello strumento finanziario utile a trovare nuove prospettive di sviluppo e di crescita”.

Ultima modifica: 20 giugno 2018