Picarella (Confcommercio): “Ferragosto con pochi turisti” calano le prenotazioni su booking

AGRIGENTO. Turismo in calo ad Agrigento. Secondo il presidente regionale di Confcommercio, Francesco Picarella, che è anche presidente provinciale di Federalberghi, per il prossimo ferragosto 2018, le strutture alberghiere resteranno vuote o quasi. Il dato che Picarella ha evidenziato e commentato riguarda la percentuale delle prenotazioni, per la notte del 14 agosto con alcune destinazioni siciliane di prestigio, su booking che è universalmente riconosciuto come il portale di prenotazione più importante al mondo.

Ecco cosa è emerso: “Agrigento – camere prenotate il 68%, Sciacca 90%, Taormina 94%, Marsala 91%, Siracusa 92%, Cefalù 98%, San Vito Lo Capo 99%. “Non voglio accusare nessuno perchè credo che la colpa ricada su ognuno di noi – dice Picarella – ma è arrivato il momento di comprendere che non è più tempo di scherzare e di lasciare scorrere passivamente i giorni, senza provare a cambiare questa tendenza. Il turismo, le presenze ed il profitto, sono legate alla capacità di una destinazione di avere servizi eccellenti ed organizzati. Il buon numero di visitatori e prenotazioni degli scorsi anni è dipeso da una seria di congiunture favorevoli come le situazioni critiche del Mediterraneo. Anche le guerre sono finite e non possiamo pensare che la nostra strategia turistica possa dipendere dalle guerre altrui. E’ arrivato il momento di smetterla di pensare e dire che vada tutto bene, questa città ha bisogno un risveglio critico costruttivo che possa farci fare quel cambio di passo utile per migliorare la nostra situazione. Abbiamo la possibilità di essere migliori degli altri – aggiunge Picarella – dobbiamo solo voler essere migliori degli altri”.

Ultima modifica: 30 luglio 2018