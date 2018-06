Pestaggio per una ragazza contesa: assoluzione per tre campobellesi

CAMPOBELLO DI LICATA. Assoluzione per non avere commesso il fatto: i giudici della Corte d’Appello ribaltano la sentenza di primo grado, emessa al termine del processo con rito abbreviato, e scagionano tre campobellesi accusati di avere partecipato a un brutale pestaggio che per poco non costava la vita a un giovane.

Ad essere prosciolti sono stati Gianluca D’Angelo, 30 anni; Calogero Zagarrigo, 28 anni e Antonino Montaperto, 32 anni. I difensori hanno sostenuto che non vi fosse alcuna prova della partecipazione dei tre imputati al pestaggio e che neppure la stessa vittima ha mai detto di essere stata colpita da loro avendo fatto solo il nome di Dario Arcadipane, che ha patteggiato la pena.

Fra Arcadipane e la vittima i rapporti sarebbero stati tesi per via di un’incomprensione sorta alcuni anni addietro legata ad una ragazza.

Ultima modifica: 23 giugno 2018