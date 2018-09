Pericoloso attraversamento pedonale verso Porta V alla Valle dei Templi

Il pericoloso attraversamento dei pedoni verso l’ingresso della Valle dei Templi di Porta V è una delle attenzioni che la città deve avere, per far fruire in totale sicurezza i turisti in visita. Questa l’idea espressa dalla Confcommercio di Agrigento insieme allo Studio Tecnico Kudra di Favara che insieme hanno sviluppato un’idea progettuale – la cui presentazione è prevista a fine settembre – in cui si proverà a suggerire agli enti preposti una semplice soluzione per limitare il pericoloso problema.

Ultima modifica: 2 settembre 2018