Il Pd non corre per le amministrative di giugno ma i dirigenti sono vittime di intimidazioni: solidarietÃ  di Zambito a Panepinto

AGRIGENTO. Dal segretario provinciale del Partito democratico di Agrigento, Peppe Zambito, arriva l’incondizionata solidarietà a Giovanni Panepinto “per il vile atto intimidatorio”. “Conoscendolo – dice Zambito – sono certo che continuerà a svolgere la propria azione politica nell’interesse del territorio. Credo che ormai siamo ad un livello di vero allarme sociale che non va sottovalutato.

Mi preoccupa che, in diversi comuni della provincia chiamati al voto del 10 giugno, i circoli del Pd hanno deciso di non partecipare alla competizione elettorale. Una scelta difficile, che segna profondamente un partito e una comunità, ma al contempo coraggiosa perché non è mancanza di forza elettorale ma esprime disagio a far parte di liste civiche che non sempre mettono al centro della loro azione la legalità.

Credo che ciò rappresenti un triste segnale in questa provincia, dove atti intimidatori nei confronti di amministratori e operatori politici si susseguono con una allarmante frequenza e diversi Comuni sono stati commissariati per infiltrazioni mafiose. La politica tutta è chiamata a riflettere su questi fenomeni che minato la convivenza civile e bloccano un sereno sviluppo delle nostre comunità.

Ultima modifica: 7 maggio 2018