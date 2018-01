Quel che resta di una costruzione disabitata e fatiscente è crollato questa mattina in via Barone, centro storico di Agrigento. Tanta paura, ma nessun ferito, per il cedimento dell’edificio che rientra nel perimetro di “Terravecchia” che prevede la riqualificazione di vecchi immobili del centro storico. Ad allertare i vigili del fuoco, alcuni della zona, svegliati dal rumore sordo del tonfo causato dal cedimento. (Foto archivio)

Ultima modifica: 6 gennaio 2018