Brutta avventura domenicale per un diportista ad Eraclea Minoa.

Il gommone in cui si trovava ha preso fuoco, prima di esplodere a causa delle fiamme divampate. Il fatto si è verificato questo pomeriggio a poche miglia dalle spiaggia di Eraclea Minoa. L’imbarcazione per cause ancora da accertare è esplosa seminando il panico tra i bagnanti. Alla vista delle fiamme l’uomo, che in quel momento era solo sul gommone, si è subito buttato in acqua mettendosi in salvo. Impressionate la colonna di fumo che si è sprigionata. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco. Attimi di apprensione, nessun ferito.

Il video trasmesso in diretta Facebook da Angelo Caltagirone.