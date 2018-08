Paura ad Agrigento, incendio lambisce capannone di un imprenditore: intervento dei Vigili del Fuoco

Paura in via OlimpoAg, tra San Leone e Villaggio Peruzzo, per un incendio divampato in un campo di sterpaglie che ben presto si è esteso in tutta la zona limitrofa andando a minacciare la sede di un’impresa edile, di proprietà di un noto imprenditore, posta sotto sequestro alcuni anni addietro.

L’incendio, che ha avuto origine probabilmente dall’intento di voler “pulire” l’area dalle sterpaglie, si è protratto fino all’ingresso del capannone che, però, non ha subito particolari danni. Non si può dire lo stesso per alcuni materiali accatastati nel piazzale della ditta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evitato che l’incendio si espandesse ancora di più andando a lambire le vicine abitazioni.

Il fatto è accaduto ieri mattina e dello stesso si stanno occupando gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

(FOTO ARCHIVIO)

Ultima modifica: 20 agosto 2018